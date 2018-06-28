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LAÜ 2017-2018 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni bu akşam yapılacak

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28/06/2018

LAÜ 2017-2018 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni bu akşam yapılacak
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Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) 2017-2018 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, bu akşam yapılacak.

LAÜ’den yapılan açıklamaya göre tören, saat 19.00’da Lefke 16 Ağustos Kurtuluş Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.
Törende ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora olmak üzere mezun olmaya hak kazanan binin üzerinde öğrenciye diplomaları verilecek.

Tören, mezun olmaya hak kazanan öğrencilere diplomalarının verilmesinin ardından öğrencilerin kep atımı, havai fişek gösterisi eşliğinde yapılacak. Tören programı, tüm öğrenci velileri ve mezun öğrenciler onuruna düzenlenecek mezuniyet kokteyli ile son bulacak.

Kaynak: BRTK

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TAGS: Lefke Avrupa Üniversitesi, Mezuniyet töreni, 16 Ağustos Kurtuluş Stadyumu, haber, Kıbrıs
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