LAÜ, 2018-2019 Akademik yılı düzenlenen törenle başladı

Lefke Avrupa Üniversitesi 2018-2019 Akademik yılı düzenlenen törenle açıldı…

Törende konuşan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, farklı ülkelerden gelen öğrencilerin Kıbrıs Türk toplumunun fahri temsilcileri olduğunu söyledi, “bu öğrencilerin iyi yetişmiş, donanımlı bireyler olması ülkemiz için ayrı bir değerdir” dedi…

Lefke Avrupa Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda yer alan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Ardından konuşan üniversite rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen, LAÜ’nün son beş yılda en fazla büyüyen üniversite ve bu yıl da en fazla tercih edilen ikinci üniversite olduğunu söyledi…

Sadece öğrenci artışı değil, eğitim kalitesinin daha yukarıya çekilmesi için her geçen gün yeni projelerin hayata geçirildiğine işaret eden Yükselen, üniversitede yaptıkları çalışmalara değindi…

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de Kıbrıs’ın kuzeyinde Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğünden kaynaklanan uluslararası hukukla ve dünyayla tam anlamıyla örtüşmeyen bir yapı bulunduğunu kaydederek, bu durumun aşılması konusunda üniversitelerin önemli rol oynadığını söyledi.

Özyiğit, farklı ülkelerden gelen öğrencilerin Kıbrıs Türk toplumunun fahri temsilcileri olduğunun altını çizerek, bu öğrencilerin iyi yetişmiş, donanımlı bireyler olmasının ülkemiz için ayrı bir değer olduğunu vurguladı.

Mezun olup ülkelerine dönen öğrencilerin hem kendi toplumlarına katkı sağlayacağını hem de Kıbrıs Türk toplumunun dünyayla buluşması için önemli bir görev üstleneceğini kaydeden Özyiğit, LAÜ’nün son yıllardaki gelişiminin bölgenin gelişmesine de önemli katkı sağladığını söyledi…

Özyiğit, ayrıca çalışanların huzuru ve güvencesi için de Bakanlık olarak yapılması gerekenleri yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

Konuşmaların ardından LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen ve Mütevelli Heyeti tarafından Bakan Özyiğit’e plaket takdim edildi…