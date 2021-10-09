LAÜ Akademisyeni Dağcılar, Emzirme Haftası’nda anne sütünün önemine dikkat çekti

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Kamil Dağcılar, Emzirme Haftası kapsamında “Emzirme Döneminde Beslenmenin Önemi” üzerine açıklamalarda bulundu.

“Anne sütü, bebeğin sağlığının korunması için eşsiz bir besin kaynağı olup yenidoğanın büyüme ve gelişmesi için gerekli olan tüm sıvı, enerji ve besin öğelerini içermektedir. Buna ek olarak biyoyararlılığı yüksek sindirimi kolay doğal bir besindir. Her canlının sütünün kendisine ve bebeğine özel olması anne sütünü yavrusu için benzersiz bir besin maddesi yapan bir özelliktir. Örneğin erken doğmuş bebek için en ideal besin yine kendi annesinin sütüdür” diyen Dağcılar, çünkü bebeğin o anda ihtiyaç duyduğu tüm maddelerinin yalnızca kendi annesinin sütünde bulunduğunu belirtti.

“İlk altı ay içerisinde bebeklere verilebilecek en ideal besin anne sütüdür”

Dağcılar açıklamasına şöyle devam etti; Yaşamlarının ilk altı ay içerisinde bebeklere verilebilecek en ideal besin anne sütüdür. İdeal bir besin olan anne sütü ve emzirme bebek ve anne için sayısız yararlar sağlamaktadır. Bebeğin 6 ayına kadar sadece anne sütü ile beslenmesi gastrointestinal enfeksiyon, astım ve çocukların yaşamlarının sonraki yıllarında çocukluk çağı obezitesi ve diyabet gelişiminin önlenmesini sağlar. Yapılan çalışmalar anne sütü ile beslenen çocukların solunum yolu enfeksiyonu, gastrointestinal enfeksiyonlar ve ishal gibi hastalıklara yakalanma riskinin düşük olduğunu, emzirme süresinin uzatılmasının ise çocukluk çağı obezitesinin önlenmesinde önemli bir faktör olduğunu göstermiştir. Benzer şekilde yapılan birçok çalışmada anne sütü ile beslenen bebeklerin ilerleyen yaşlarda kronik hastalıklara yakalanma riskinin daha düşük olduğu gösterilmiştir. Emzirme çocukluk çağı hastalıklarının önlenmesine katkı sağlayarak sağlık harcamalarının azaltılması ve hastalık tedavisindeki iş gücü kaybının azaltılmasına destek olarak sosyoekonomik açıdan topluma fayda sağladığı söylenebilir. Buna ek olarak anne sütü ile beslenen çocuklar, anne sütü ile beslenmeyen çocuklara kıyasla daha yüksek zihinsel, bilişsel yetenek puanlarına sahiptir.

“Emziklilik döneminde suyun yanı sıra besin değeri yüksek içecekler tercih edilmeli”

Emzirmenin faydalarının saymakla bitmeyeceğini ifade eden Dağcılar, ancak emziklilik döneminde annenin yeterli ve dengeli beslenmesinin de süt üretimi için oldukça önemli olduğunun unutulmaması gerektiğine ve annenin enerji ve besin öğesi gereksinimi yeterli miktarda karşılanmaz ise sağlığın bozulması ve yetersiz süt salgılanmasına neden olabileceğine vurgu yaptı. “Süt veren kadın hem kendi vücudundaki besin öğeleri depolarını dengede tutmak hem de salgıladığı sütün karşılığı olan enerji, protein, mineral ve vitaminleri almak için yeterli ve dengeli beslenmelidir” diyen Dağcılar, yeterli düzeyde anne sütü üretimi için yeterli miktarda sıvı almaya özen gösterilmesine ve günde en az 8-12 bardak sıvı alınmasının yeterli olacağına dikkat çekti.

Dağcılar son olarak bazı tavsiyelerde bulunarak sözlerini şöyle tamamladı: Emziklilik döneminde suyun yanı sıra besin değeri yüksek süt, ayran ve taze sıkılmış meyve suyu gibi içecekler tercih edilmelidir. Emziklilik döneminde zayıflama diyeti yapılmamalıdır. Düşük kalorili diyetlerin uygulanması süt yapımını azaltmakta ve sütün besin değerini olumsuz etkilemektedir. Buna ek olarak emziklilik döneminde alkol ve sigara gibi kötü alışkanlıklardan da uzak durulmalıdır.

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09/10/2021 15:39