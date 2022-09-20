LAÜ Akademisyeni Okray’ın editörlüğünü yaptığı “Davranışsal Bağımlılıklar Kuram ve Uygulama” adlı kitap yayınlandı

Kitap, Davranışsal bağımlılıklar konusunda geniş bir bilgi sunuyor

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Psikoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Zihniye Okray’ın editörlüğünü yaptığı “Davranışsal Bağımlılıklar Kuram ve Uygulama” adlı kitap yayınlandı.

Çalışma ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan Okray, davranışsal bağımlılıkların son 20 yılda çok fazla dikkat çeken ve üzerinde araştırmalar yapılan güncel bir konu olma özelliğini gösterdiğini belirterek, Belirli bir davranışın psikopatolojik özellikleri olup olmadığı, bu davranış kalıbının tanı koymaya değer bulunup bulunmaması ya da varolan bir tanının farklı bir görüngüsü olup olmadığı konuları üzerinde çok fazla çalışma yapıldığını, tartışmalara ve fikir ayrılıklarına neden olmuş dikkat çekici bir konu olduğunu vurguladı.

Davranışsal Bağımlılıklar Kuram ve Uygulama isimli çalışma rehber niteliğinde bir kitap

Davranışsal Bağımlılıklar Kuram ve Uygulama isimli çalışmanın davranışsal bağımlılık olarak değerlendirilen ya da değerlendirilmesi gereken özel başlıkları bir araya toplayan rehber niteliğinde bir kitap olduğunu vurgulayan Okray, her bir bölümün davranışsal bağımlılık olarak literatürde bahsedilen bozuklukların detaylı bir şekilde incelenmesini içerdiğini belirtti ve şöyle devam etti; Özellikle tarihsel gelişimi, tanımı, özellikleri, yaygınlığı, yatkınlık faktörleri ve psikoterapisi konusunda bilgiler sunulmaktadır.

“Davranışsal bağımlılıklar konusunda geniş bir bilgi sunan bu kitabın oluşmasında emeği geçen tüm akademisyen arkadaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim. Bu kitabın benim için özel bir anlamı ise bölüm yazarlarının neredeyse tümünün ( Dr. Nafiye Direktör Özmen ve Doç.Dr Sultan Okumuşoğlu hariç) tümünün akademik hayatlarının bir döneminde ders vermiş olduğum eski öğrencilerimden oluşmasıdır” diyen Okray, sözlerini şöyle tamamladı; Bir akademisyen olarak yeni kuşakların yetişmesinde bir nebze emeğimin olduğu düşüncesi beni onurlandırmıştır. Bu çalışma geleceğin akademisyenlerine armağanımızdır.

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20/09/2022 13:47