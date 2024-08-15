LAÜ akademisyeni Türkmen’den Masaj Şampiyonası’na katkı

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15/08/2024

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LAÜ akademisyeni Türkmen’den Masaj Şampiyonası’na katkı

 

   Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Suphi Türkmen 2. Uluslararası Masaj Şampiyonası’na katılarak, LAÜ’yü temsil etti.

   Antalya Akdeniz Üniversitesi koordinatörlüğünde gerçekleşen şampiyonaya davetli jüri üyesi olarak katılan Türkmen alanla ilgili tecrübelerini aktardı. Organizasyon ev sahibi Türkiye yanında 11 değişik ülke yarışmacılarının katılımı ile gerçekleştirildi.

   Uluslararası Masaj Şampiyonası atölye çalışması spor masajında uygulayıcı olarak yer alan Türkmen, üniversite adına çeşitli görüşme ve konu hakkında bilgi aktarımında bulundu.

  Uzmanlığı spor masaj eğitmeni olan Türkmen, spor masajı üzerine uygulama yaptığı şampiyonada katılımcılara sporcu yaralanmaları ile ilgili bilgiler de aktardı. Türkmen üniversite yönetimine verdiği katkıdan dolayı teşekkürlerini sundu.

15/08/2024 15:06
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TAGS: Lefke Avrupa Üniversitesi, LAÜ, , Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Beliz Belgen Kaygısız, 11 Nisan Dünya Parkinson Hastalığı Günü
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