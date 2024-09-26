LAÜ Akademisyenleri “En Etkili Bilim İnsanları” listesinde yer aldı

ads ads ads ads
26/09/2024

ads
LAÜ Akademisyenleri “En Etkili Bilim İnsanları” listesinde yer aldı

 

  Amerika Birleşik Devletleri Stanford Üniversitesi ile dünyanın en prestijli yayınevlerinden Elsevier B.V. iş birliğiyle hazırlanan “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesinin güncel versiyonu Eylül ayı içerisinde yayınlandı.

   Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Hüseyin Ademgil, Prof. Dr. Derviş Kırıkkaleli, Doç. Dr. İbrahim Kahramanoğlu, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Yaşlı ve Yrd. Doç. Dr. Seyi Saint Akadiri 2024 yılı en etkili bilim insanları listesinde yer almayı başardı. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Derviş Kırıkkaleli listede ilk iki bin dilimine girerek büyük başarı elde etti.

Kariyer Boyu Etki Listesinde 2 LAÜ Akademisyeni

Çalışmada 7 milyon bilim insanının kariyer performansı Scopus veri tabanı kullanılarak hazırlandı. İlk yüzde 2’lik dilime giren yaklaşık 220 bin bilim insanının yer aldığı liste ‘Kariyer Boyu etki’ ve ‘Yıllık Etki’ olarak iki ayrı kategoride oluşturuldu.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Prof. Dr. Hüseyin Ademgil, ve Prof. Dr. Derviş Kırıkkaleli kariyer boyunca dünya genelinde en etkin bilim insanları arasında yer almayı başardı.

26/09/2024 16:38
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Lefke Avrupa Üniversitesi, LAÜ, , Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Beliz Belgen Kaygısız, 11 Nisan Dünya Parkinson Hastalığı Günü
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.