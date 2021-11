LAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Karakaya 'Ağız ve Diş Sağlığı'nı ele aldı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İzgen Karakaya “Ağız ve Diş Sağlığı Haftası” kapsamında Ağız ve Diş Sağlığı’nın önemine değindi.

Karakaya, 22 Kasım haftasının her yıl Toplum, Ağız ve Diş Sağlığı Haftası olarak kutlanmakta ve bu yönde çeşitli etkinliklerin düzenlenmekte olduğunu belirterek, Diş Hekimliğinin, Türk toplumu için bilimsel kimliğini kazanmasının 113. yılı olduğunu ifade etti.

Bireyler kendi sağlıkları için en önemli adımın kendi alışkanlıkları olduğunu unutmamalı

“Toplum ağız ve diş sağlığı uygulamaları göz önünde bulundurulduğunda; bizler, diş hekimleri olarak toplumu bilinçlendirmek üzere sorumluluklarımızın farkındalığı içerisinde hareket etmeli, halkımızın bilinç düzeyini artırmalı, soruları birlikte yanıtlamalı ve toplumumuzda hala süregelen ağız ve diş sağlığına yönelik sorunları çözmeliyiz” diyen Karakaya, toplumdaki her bir bireyin ise; kendi sağlıkları için en önemli adımın kendi alışkanlıkları olduğunu unutmamalarını ve sağlıklı bir yaşam için uygun alışkınları kazanmak üzere gayret etmelerini ifade etti.

Karakaya sözlerine şöyle devam etti; Covid-19 gibi sarsıcı bir gerçeğin hayatlarımıza karışması ile birlikte çoğu kişi ilk kez ‘pandemi’ kelimesine aşina olmuştur. Oysa ki pandemik hastalıkları incelediğimiz zaman yüz yıllardır sonunu getiremediğimiz diş çürükleri ve diş eti hastalıkları bu kategoride çoktan yerini almıştır. Covid-19, bir bilinmez olarak hızlıca hayatımıza girmiş ve bizleri derinden etkileyen sonuçlar doğurmuştur ve mücadelemiz hala devam etmektedir. Ağız ve diş hastalıklarının gelişi ani olmamasına rağmen geçmişte pek çok ölüme neden olan ciddi enfeksiyon hastalıklarını kapsıyor olduğu göz ardı edilemeyecek bir gerçektir, ve maalesef pek çok sistemik hastalık gibi; bilim insanları ve hekimler ağız ve diş hastalıklarını ortadan kaldırmak için de yüz yıllardır mücadele etmektedir. Diş hekimleri olarak bizler de ulusal ve uluslararası diğer kuruluşlarla iletişim içerisinde bu mücadeleye her zaman devam edeceğiz.

LAÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

LAÜ Diş Hekimliği Fakültesi, diş hekimliğinin her alanında uzmanlaşmış akademisyenleri kapsayan geniş bir aile olma yolunda her gün bir adım daha ilerlemekte

“Bölge halkının merkezi hastane ve kliniklerden uzak oluşu, sağlık hizmetlerine erişimi zorlaştıran unsurlardan biri. Yakın zamanda faaliyet göstermesi için çalışmalarımıza devam ettiğimiz Lefke Avrupa Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama Kliniği ile halka yönelik tanı ve tedavi hizmetlerini sağladığımız bir merkez haline gelmek şu an ki en büyük hedefimizdir. Klinik hizmetlerin yanı sıra toplumda bilgi kirliliğinin yaygınlaştığı konuları berraklaştırmak, sağlık idamesinde önemli bilgileri bireylerle paylaşarak ağız ve diş hastalıklarından korunmayı sağlayarak bireylerin hayat kalitelerini artırmak üzere çeşitli etkinlikler düzenlemek de önemli amaçlarımızdandır” diyen Karakaya, Lefke Avrupa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin, diş hekimliğinin her alanında uzmanlaşmış akademisyenleri kapsayan geniş bir aile olma yolunda her gün bir adım daha ilerlemekte oduğunu vurguladı.

“Gün geçtikçe daha da güçlenen kadromuzla gerek lisans eğitimi süresince gelecekteki meslektaşlarımızın, gerekse mezuniyet sonrasında diş hekimlerinin güncel bilgiyi ve teknikleri yakalamasına katkı sağlamak, koruyucu diş hekimliği ideolojisini kazandırmak ve toplum sağlığını iyileştirmek için sürekli eğitimlere devam etmek; bu yönde seminer, panel, kurslar ve çalıştaylar düzenlemek ve uzak olmayan bir gelecekte bir kongreye ev sahipliği yapabilmek hedeflerimiz arasında yer almaktadır” diyen Karakaya sözlerinin sonunda şu ifadelere yer verdi: Bizler için zorlu geçen bu sürecin son bulduğu, sadece ağız ve diş sağlığı değil genel sağlığımızın da iyi olduğu, sadece Covid-19’un değil yaşam kalitemizi düşüren her tür maruziyet nedeniyle artan onkolojik hastalıkların da önüne geçmek üzere daha ciddi adımların atıldığı, denetimlerin sağlanabildiği, hedefimiz sağlık iken bunu karşılayabilecek ekonominin mevcut olduğu, geleceğimiz gençlerimiz için daha parlak günleri ön görebildiğimiz toplum olarak olumsuz ruh halimizden kurtulabildiğimiz ve gerçek ortak hedeflerle tek vücut olarak hareket edebildiğimiz nice güzel günler dileğiyle, Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftamız kutlu olsun.

28/11/2021 13:09