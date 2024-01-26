LAÜ Eğitim Fakültesi öğrencileri tarafından 29 proje hayata geçirildi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Türkçe Öğretmenliği ve Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü öğrencileri "Topluma Hizmet Uygulamaları" dersi kapsamında öğretim üyesi Doç. Dr. Figen Yaman Lesinger öncülüğünde bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Gerçekleşen etkinlikler kapsamında öğrenciler sosyal sorumluluk projeleri ile ilgili detaylı sunumlar yaptılar.

Öğrenciler topluma hizmet uygulamaları gerçekleştirdiler

Doç. Dr. Figen Yaman Lesinger, gerçekleştirilen etkinlik ve ders kapsamı ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi; Öğrenciler, Toplum Analizi (Toplumun yapısı, ihtiyaçları ve sorunları hakkında anlayış geliştirme), Sosyal Sorumluluk ve Etik (Toplum içinde sorumlu davranışlar, etik değerler ve sosyal sorumluluk kavramları), Toplumda Değişim ve Gelişim (Toplumda olumlu değişimler ve gelişim için stratejiler, projeler ve uygulamalar), Toplum Katılımı ve Liderlik (Toplum içinde aktif katılımın önemi ve liderlik becerileri) ile ilgili ayrıntılı eğitim sonrasında toplumu en detaylı şekilde analiz edebildiklerini öğrenmişlerdir. Topluma hizmet uygulamaları dersi genellikle öğrencilerin toplum içinde pratik çalışmalar yapmasını, sosyal sorunlara duyarlılık geliştirmesini ve çözümler üretmesini hedeflerken, bu tür dersler genellikle teorik ders materyalleri, saha çalışmaları, stajlar veya toplum hizmeti projeleri ile desteklenir.

Bu şekilde öğrencilerin topluma katkıda bulunarak ders içeriğini pratikte deneyimleme fırsatı bulabileceklerini önemle vurgulayan Lesinger, dönem sonunda öğrencilerden alınan dönütün en büyük değer olduğunu ve asıl önemli olan öğrencilerin yaşadıkları topluma saygılarını aynı zamanda kalbe dokunabildikleri için öğrenciler ile gurur duyduğunu ve bu etkinlikler kapsamında toplamda 29 projenin hayata geçirildiğini söyledi.

Sunuma katılım gösteren Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nergüz Bulut Serin ise, öğrencilerin yapmış oldukları hizmetlerle çok mutlu olduğunu ders sorumlusu öğretim üyesi Doç. Dr. Figen yaman Lesinger’e teşekkürlerini dile getirdi.