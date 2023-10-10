LAÜ ev sahipliğinde 'Meme Kanseri Farkındalık' konferansı gerçekleşecek 

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10/10/2023

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LAÜ ev sahipliğinde 'Meme Kanseri Farkındalık' konferansı gerçekleşecek 

 

Hedef Hizmet Kulübü Derneği meme kanseri farkındalık ayı kapsamında LAÜ’de bir konferans düzenliyor

   Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) ev sahipliğinde Hedef Hizmet Kulübü Derneği meme kanseri farkındalık ayı kapsamında LAÜ Sinema Salonu’nda 16 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 14.30’da konferans düzenliyor.

Konferansta erken tanının önemine dikkat çekilecek

   Konferansa Hedef Hizmet Kulübü Derneği Başkanı Pervin Gürler, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, Temel Sağlık Hizmetleri Daire Başhekimi Naciye Nami, LAÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Fzt. Beraat Alptuğ konuşmacı olarak katılacak.

10/10/2023 14:11
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TAGS: laü, meme kanseri, farkındalık, konferans
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