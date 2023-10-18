LAÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Yeni Akademik Yıla Başladı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi 2023-2024 Akademik Yılı’nın ilk etkinliğini gerçekleştirdi. “Psikoloji” ve “Moleküler Biyoloji ve Genetik” bölümünde okuyan öğrenciler ile hazırlık okulundaki öğrencilerin etkinliğe yoğun ilgisi oldu. Etkinlikte açılış konuşması ile öğrencileri karşılayan Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zihniye Okray, “Siz öğrencilerimizi akademik yönden geliştirmek temel amacımız bunun için yıl boyu planladığımız aktivitelerin yanı sıra gelenekselleştirmiş olduğumuz fakültemizin sosyal etkinliklerini de bu yıl için dolu dolu planladık” dedi. Okray, psikoloji bölümünü okumanın çok zevkli olduğunu, bu bölümde okuyan öğrencilerin çok fazla okuma yapmaları gerektiğini ve kendilerini geliştirmeye hayat boyu açık olmalarının önemine vurgu yaptı. Diğer yandan, Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünün bu dönemle 3. yılını karşıladığını ve daha fakültemiz bünyesinde yeni olmasına rağmen çalışmaları ve etkinlikleri ile yeni döneme hazır olduğunu ifade etti. Son olarak geçtiğimiz dönem Psikoloji Türkçe ve İngilizce programlarının FEDEK ve AHPGS’den aldığı akreditasyonlara ve bunun uluslararası geçerliği olan bir diplomaya sahip olmak demek olduğuna değinen Okray, “ LAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümünü seçtiğiniz ve burada oduğunuz için şanslısınız, çünkü emsalleri kadar iyi eğitim veren bir fakülte içerisindesiniz ve burada olduğunuz için ilerleyen zamanda memnun olacağınızdan hiç şüphem yok” dedi.

Oryantasyon günleri kapsamında, bölüm başkanları Doç. Dr. Sultan Şehitoğlu Okumuşoğlu ve Yrd. Doç. Dr Emrah Güler öğrencilerine, Fen Edebiyat Fakültesi’nin her geçen gün büyüyen bir aile olduğunu ve bu ailenin artık bir üyesi olarak tüm öğrencilere hoş geldin konuşmalarını yapmalarının ardından, fakülte bünyesindeki öğretim elemanları Yrd. Doç. Dr. Doğa Şah, Yrd. Doç. Dr. Umut Şah, Dr. Osman Dadaş, Öğr. Gör. Beliz Köroğlu ve Öğr. Gör. Dilem Öke öğrencilerine kendilerini tanıttılar.

Eski mezunlar yeni başlayan öğrencilere, deneyim ve şu anki konumları hakkında paylaşımlarda bulundular

Tanışma etkinliklerinin ardından her iki bölümde yıl boyunca yapılması planlanan etkinlikler hakkında fakülte öğrencilerine bilgi verildikten sonra, Psikoloji Kulüp Başkanı İrfan Kerelti ve Başkan Yardımcısı Gülsena Yaman kulüp hakkında bilgilendirmeler yaptılar. Ayni zamanda Moleküler Biyoloji ve Genetik Öğrenci Kulübü Başkanının Fatoumata Abdoulaye ve yardımcısı Sılay Çoban’ın bu yıl kulüpten sorumlu olacak isimler olduğu açıklandı. Etkinliğe katılan tüm öğrencilerin desteği ile fakültenin her bölümü için sınıf temsilcileri yüksek alkışlar eşliğinde belirlendi. Psikoloji öğrencileri için eski mezunlardan yeni başlayan öğrencilere LAÜ Psikoloji Bölümünü, deneyim ve şu anki konumları hakkında paylaşımların yer aldığı video gösterimleri yapıldı. Ayrıca LAÜ Psikoloji yüksek lisans eğitimi görmekte olan ve yeni mezun olup oryantasyon gününe yapılan daveti geri çevirmeyen öğrencilerde ilk gün ki heycanları ile LAÜ’lü olmanın ayrıcalıklarını anlattı.

Oryantasyon gününün sonuna doğru öğrencilerle “Zaman Kapsülü” etkinliği gerçekleştirildi ve sonrasında bu yılın ilk etkinliğini ölümsüzleştirmek için fotoğraflar çekildi. Etkinlik sonunda salon dışında devam eden sohbetler ve fotoğraf çekimleri ile Fen Edebiyat Fakültesi öğrenceleri 2023-2024 Güz döneminin ilk anılarını biriktirmeye başladı.