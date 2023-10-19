LAÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü beş yıl süre ile akredite edildi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) öğrencilerine verdiği kaliteli eğitimi, uluslararası ve bağımsız akreditasyon kuruluşları tarafından belgelendirmeye devam ediyor.

Almanya’da bulunan Yüksek Öğretim Kalite Kuruluşu olan Sağlık ve Sosyal Bilimler Akreditasyon Kuruluşu (Accreditation Agency in Health and Social Sciences) Lefke Avrupa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nün beş yıl süre ile akredite edilmesi kararını aldı.

Alanında yetkili ve bağımsız bir akreditasyon kurumu olan Accreditation Agency in Health and Social Sciences (AHPGS), adı geçen programı; bölümde sunulan müfredatların içeriği ve kalitesi, öğretim üyeleri, kurumsal ortam ve kalite güvencesi açısından farklı kriterlere göre değerlendirdi.

AHPGS Akreditasyon Değerlendirme Komitesi, bu değerlendirme ziyaretinde, Rektörlük, Fakülte Dekanı, Bölüm başkanı, öğretim üyeleri, araştırma görevlileri ve öğrencileri ile ayrı ayrı toplantılar yapıp gerekli değerlendirmelerde bulundular. Komite yaptığı değerlendirme sonucunda, Lefke Avrupa Üniversitesi’nin Avrupa değerlendirme kriterlerini sağladığını belirtti. Dosya incelemesi ve yüzyüze görüşmeler neticesinde, AHPGS Uzman Raporları geri bildirim sonrası ilgili programa iletilerek bölümün 30 Eylül 2028 tarihine kadar beş yıl süre ile akredite edildiği bildirildi.

LAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon programı Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Aydın Meriç, konu ile ilgili düşüncelerini şöyle aktardı: “Lefke Avrupa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi altında bulunan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nün uluslararası bir kuruluş tarafından akreditasyon onayı almasının gururunu yaşıyoruz. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon programının eğitim kalitesinin tescil edilmesini sağlayan akreditasyon onayının alınması sürecinde bizlere destek veren başta Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen olmak üzere tüm üniversite yönetimine, meslektaşlarımıza ve öğrencilerimize teşekkürü borç biliyoruz. Bölüm genelinde gerçekleştirmeye çalıştığımız akademik zenginlik, birikim ve kalite sentezinin, bağımsız bir kalite kurumu tarafından onaylandığını görmekten büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz.”