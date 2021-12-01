LAÜ ile KTEMB arasında iş birliği protokolü imzalandı

ads ads ads ads
01/12/2021

ads
ads
ads
LAÜ ile KTEMB arasında iş birliği protokolü imzalandı

 Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) ile Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği (KTEMB) arasında iş birliği protokolü imzalandı. Rektörlük Senato Salonu’nda gerçekleşen Protokol İmza Töreni’ne LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen, KTEMB Başkanı  Bora Karaçam, LAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Akın Cellatoğlu ve kurum yetkilileri katıldı. 

    Protokole, LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen ile KTEMB Başkanı  Bora Karaçam imza koydu. Protokol kapsamında, elektrik/elektronik alanında ortak çalışmalar yapılabilecek.

   Protokol, öğrenciler için birliğe üye firmalarda staj imkânları ve iş fırsatları yaratmak, piyasanın ihtiyaçları doğrultusunda eğitim programlarının geliştirilmesini sağlamak, öğrencilerin mesleki bilgi, beceri ve toplumsal farkındalığının geliştirilmesini sağlamak, piyasanın ihtiyaç duyduğu konularda ortak eğitim faaliyetleri ve sosyal etkinlikler düzenlemek, bilgi ve deneyim yönünden sektör ve ilgili bölümlerin akademik personelinin işbirliğini artırmak amacını taşıyor. 

01/12/2021 16:45
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: LAÜ, KTEMB
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.