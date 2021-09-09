LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi, 1. Uluslararası Medya ve Kültürel Çalışmalar Konferansı’nda temsil edildi  

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İletişim Bilimleri Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Elif Atamaz; “Dijital Dünyada İletişim, Sanat ve Kültür” temalı INMECS21 1. Uluslararası Medya ve Kültürel Çalışmalar Konferansı’na katılarak “Pandemi Sürecinde, Görsel İletişim Tasarımı Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Deneyimi: Lefke Avrupa Üniversitesi Örneği” başlıklı çalışmasını sundu.

10 ülkeden akademisyen ve araştırmacının toplam 83 bildiri ile katıldığı ve video konferans platformu üzerinden çevrimiçi gerçekleşen konferansın “Uzaktan Eğitim” konulu oturumunda sunumunu yapan Yrd. Doç. Dr. Atamaz; Covid-19 pandemi nedeniyle Lefke Avrupa Üniversitesi’nin, 2019 – 20 Akademik Yıl Bahar Dönemi Mart ayından itibaren çevrimiçi eğitime geçme sürecini ve bu süreçte İletişim Bilimleri Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencilerinin yaşamış olduğu deneyimleri paylaştı. “Özellikle uygulamalı bölümler için alışılagelmiş olan yüzyüze eğitim programlarının çevrimiçine dönüşü başta uyum ve adaptasyon güçlüğü yaratmış olsa da zaman içerisinde pandeminin eğitim alanında yeni fırsatlar doğurduğu görülmüştür” diyen Atamaz, çalışmasıyla ilgili olarak şunları söyledi: “İletişim Bilimleri Fakültesi olarak, çevrimiçi eğitime geçtiğimiz dönemin sonunda; öğrencilerimizin fikir, görüş ve deneyimlerini edinmek üzere yine dijital ortamda bir toplantı düzenledik. Bu toplantıda fakültemizin 4 bölümü olan Görsel İletişim Tasarımı, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Radyo Televizyon Sinema ve Yeni Medya ve İletişim Bölümü öğrencileri çevrimiçi eğitim sürecinde neler yaşadıklarını ve gelinen noktada ne hissettiklerini ve gelecekte nasıl bir eğitim hayal ettiklerini anlattılar.” Atamaz ayrıca Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi olarak kendi uygulamalı dersleri için öğrencilere anket yaptırdığını ve toplantıda edinilen görüşleri istatistiklere dönüştürdüğünü belirtti.

Atamaz çalışmasıyla ilgili son olarak, hem eğitmenlerin hem de öğrencilerin bir anda yakalandığı bu yeni uzaktan eğitim sistemi sürecinde eğitimin sınırınıın olmadığını ve teknolojinin sunduğu imkanlar ile uzaktan eğitim sürecini başarı ile geçirdiklerini sözlerine ekledi.

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09/09/2021 16:30