LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi Oryantasyon Günü düzenledi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İletişim Bilimleri Fakültesi, programlarına yeni kayıt öğrencilerine yönelik oryantasyon günü düzenledi. “Yeni Öğrencilerimizle İletişim’deyiz” temasıyla gerçekleştirilen etkinlik kapsamında üniversite ve fakülte hakkında genel bilgiler verildi.

Fakülte öğretim elemanları ile fakülte programlarına kayıtlı tüm öğrencilerin katıldığı “İletişim’deyiz” etkinliği kapsamında; 2022/2023 öğrenci çalışmalarından oluşan proje sergilemeleri de yapıldı.

İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Asude Tunca Oryantasyon Günü kapsamında yeni öğrencilere seslenerek, “Öncelikle, sizleri üniversitemizi ve fakültemizi tercih ettiğiniz için kutluyorum. Fakültemizde; Dijital Oyun Tasarımı, Yeni Medya ve İletişim, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Görsel İletişim Tasarımı ve Radyo, Televizyon, Sinema olmak üzere toplam 5 program bulunmaktadır. Programlarımızın dili İngilizce olup bu size mezun olduktan sonra iş bulma olanağı anlamında dünyanın her yerinde çalışma imkanının önünü açmaktadır. Bu kapsamda sizi ‘üniversal’ kılmayı hedeflemekteyiz. Bu hedefimiz doğrultusunda ve gelişen teknolojinin ışığında; fakültemiz bünyesindeki laboratuvarlarımızı, teknik imkanlarımızı, uygulama alanlarımızı güncellemekteyiz” dedi.

Konuşması kapsamında Prof. Dr. Elif Asude Tunca, ders kayıt sistemi, online eğitim araçları, öğrenci bilgi sistemi ve öğrenci danışmanlıkları hakkında da bilgi verdi.

LAÜ Medya Kulübü’nün tanıtımı ile devam eden “İletişim’deyiz” etkinliğinde başkan ve üyeler yeni öğrencilere kulüp hakkında bilgilendirmelerde bulundular.

LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi’nce gerçekleştirilen ve tüm fakülte öğretim elemanlarının katılımıyla gerçekleşen “İletişim’deyiz” etkinliği verilen kokteyl ile son buldu.