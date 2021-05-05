LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi’nden “İletişim Günleri”

Lefke Avrupa Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi, “İletişim Günleri” adıyla bir dizi etkinlik düzenliyor. Mayıs ayı içerisinde yer alacak etkinlikler çevrimiçi (online) olarak gerçekleşecek.

Etkinliklerle ilgili bilgi veren Lefke Avrupa Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Asude Tunca, “İletişim açısından Mayıs önemli bir ay… 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü günü… 6 Mayıs 1927 Türkiye’de ilk radyo yayınının yapıldığı tarih… Biz de İletişim Bilimleri Fakültesi olarak, bu önemli tarihlerin ışığında Mayıs ayını kapsayacak şekilde, iletişimi konu alan ve ‘İletişim Günleri’ adını verdiğimiz bir dizi etkinlik düzenlemek istedik” dedi. Prof. Dr. Tunca etkinliklerinin çevrimiçi gerçekleşeceğini vurgulayarak iletişime ilgi duyan herkesi etkinliklerini izlemeye, soru ve yorumlarıyla katkıda bulunmaya davet etti.

Microsoft Teams üzerinden gerçekleşecek olan etkinliklere https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ac3030e5e7f6b488f8182545cb726a18b%40thread.tacv2/Genel?groupId=1de0ceb5-5a97-43bc-b810-ee0bf45e37e1&tenantId=0d04761a-06d5-44fd-9fbf-1ce5981114f2 linki üzerinden ulaşılabilecek.

İletişim biliminin farklı alan ve boyutlarının ele alınacağı etkinliklerin ilki 5 Mayıs Salı günü halkla ilişkiler konusunda yapıldı. “Pandemi Sürecinde Halkla İlişkiler” konulu söyleşinin konuğu PR Island Halkla İlişkiler Ajansı sahibi Faika Öznaçar oldu.

LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi’nin düzenlediği “İletişim Günleri” etkinlik programı şöyle:

06 Mayıs Perşembe günü saat 14.00’te Radyo Güven Programcısı Taner Gönül ile 6 Mayıs Radyo Günü kapsamında radyoculuk ve önemi üzerine sohbet

10 Mayıs Pazartesi günü saat 14.00’ te 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü günü nedeniyle “Basın ve Özgürlükler” üzerine Gazeteci Serhat İncirli, Gazeteci Hasan Hastürer, Gazeteci Hasan Erçakıca ve Avukat Şahap Tokatlı ile panel

18 Mayıs Salı günü saat 14.00’te Karikatürist Mustafa Tozakı ile söyleşi – workshop

22 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00’te Pulitzer Ödüllü Türk Gazeteci/Foto Muhabiri Murad Sezer ile söyleşi

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05/05/2021 15:56