LAÜ İnşaat Mühendisliği öğrencileri modern laboratuvarlarda uygulama yaparak sektöre hazırlanıyor

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ertuğ Aydın, yeni akademik dönemde yüz yüze yürütülen derslerde öğrencilerin laboratuvarlardaki uygulama çalışmalarının devam ettiğini belirterek, laboratuvarlarda yürütülen projeler ile ilgili bilgiler verdi.

Tam donanımlı İnşaat Mühendisliği Laboratuvarları’nda Covid-19 dolayısı ile ara verilen uygulama çalışmalarının yeni dönemde hızla devam ettiğini belirten Aydın, laboratuvarlarda öğrencilerin birebir uygulama yapmalarına olanak sağlandığını ve verilen bitirme projelerinde öğrencilerin atıklardan tasarladıkları kompozitlerde tüm mühendislik özelliklerini incelediklerini ifade etti. Yapılan çalışmalar sayesinde öğrencilerin teoride öğrenmiş oldukları bilgileri pratik yaparak sektöre deneyimli bireyler olarak yetiştirildiğini ifade eden Aydın, böylesi uygulamalı projelerin öğrencilerin başarı durumlarına olumlu yansıdığını dile getirdi.

Aydın, Lefke Avrupa Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü öğrencilerinin mezun olmadan gerekli donanım ve eğitimi almaları açısından yürütülen uygulamaların kesintisiz olarak devam edeceğini ifade etti.

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09/11/2021 16:27