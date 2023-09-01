LAÜ Kütüphane Kulübü “Uçurtma Şenliği düzenledi

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01/09/2023

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LAÜ Kütüphane Kulübü “Uçurtma Şenliği düzenledi

  Lefke Avrupa Üniversitesi Kütüphane Kulübü tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Uçurtma Şenliği” bu yılda yoğun bir katılım ile gerçekleşti.

“Uçurtma şenliğine katılan herkesin çocukluk anıları tazelendi”

   Kütüphane Kulübü üyeleri ve Üniversite öğrencilerinin katılımı ile gerçekleşen etkinlik  LAÜ Hukuk Fakültesi önünde yer alan çim alanda gerçekleşti. Uçurma Şenliğine bölge çocukları da katılım gösterdi. Birçok uçurtma gök yüzüne uçuruldu.

   Bir çok uçurtmanın uçurtulduğu LAÜ kampüsünde renkli görüntüler ortaya çıktı.

 

01/09/2023 13:23
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TAGS: Lefke Avrupa Üniversitesi, LAÜ
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