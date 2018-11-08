LAÜ Masa Tenisi Takımı Türkiye Liginde İddialı

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından organize edilen 2017-2018 Masa Tenisi 3. Lig’i başarı ile tamamlayan, oynadığı 28 maçta 28 galibiyet elde eden ve yenilgisiz şampiyon olan Lefke Avrupa Üniversitesi Masa Tenisi Takımı, Masa Tenisi Türkiye 2. Ligi'ne yükseldi.

LAÜ Masa Tenisi Takımı, Masa Tenisi Antrenörü Aşkın Demiray eşliğinde Masa Tenisi Türkiye 2. Ligi'nde yer almak üzere 9-11 Kasım 2018 tarihlerinde Eskişehir’de oynanacak maçlar için Türkiye 2. Lig 1. Ayak Müsabakası’na katılıyor.