LAÜ Mimarlık Bölümü’nde 'Yapı Tasarımı' atölye çalışması gerçekleştirildi

Lefke Avrupa Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tarafından “Yapı Tasarımı” konulu atölye çalışması düzenlendi.

İnşaat Mühendisi Hüdaverdi Tozan, Mimarlık Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Cemaliye Sunalp Gürçınar, Mimarlık Fakültesi öğretim elemanları Yrd. Doç. Dr. Erçim Uluğ, Yrd. Doç. Dr. Gözde Oral, Dr. Ersan Öksüz ve Aslı Bardak yürütücülüğünde gerçekleşen atölye çalışmasında strüktür sistemleri ve yapı tasarımı konusu üzerinde çalışmalar yapıldı.

İnşaat Mühendisi Tozan, mesleki deneyimlerini öğrencilerle paylaştı

Yapı Tasarımı atölye çalışmasında, profesyonel platformda etkin olan deneyimli katılımcı İnşaat Mühendisi Hüdaverdi Tozan mesleki deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. Öğrencilerin tasarlamış oldukları yapı projeleri üzerinden yapısal ve strüktürel tasarım ve uygulama pratiği ile ilgili bilgiler veren Tozan, projeler kapsamında bilgi alışverişi ve profesyonel proje uygulama noktasında paylaşımlarda bulundu.

İnteraktif olarak gerçekleştirilen atölye çalışması, öğrencilerin strüktür sistemleri ile ilgili soru-cevap bölümüyle tamamlandı.

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02/08/2022 15:07