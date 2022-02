LAÜ Mimarlık Fakültesi Covid-19 Pandemisi, İnsanlar ve Mekan: Yeni Bir Kentsel Yaşam etkinliği düzenledi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mimarlık Fakültesi tarafından “Covid-19 Pandemisi, İnsanlar ve Mekan: Yeni Bir Kentsel Yaşam” etkinliği gerçekleştirildi. Davetli konuşmacı olarak German University in Cairo Akademisyenlerinden Doç. Dr. Silvia Covarino’nun katıldığı etkinlik, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lerzan Aras açılış konuşması ile başladı. Covarino’nun sunumunun yer aldığı etkinliğin moderatörlüğünü, LAÜ Mimarlık Fakültesi Akademisyenlerinden Yrd. Doç. Dr. Damla Mısırlısoy yaptı. Etkinlikte, pandemi sürecinde farklılaşan yaşam alışkanlıklarıyla birlikte kent mekânında gözlemlenen değişim ve dönüşüm konuları ele alındı.

Doç. Dr. Silvia Covarino konuşmasında pandeminin özellikle kentsel mekan ve mimari üzerindeki etkisine vurgu yaptı ve sözlerine şöyle devam etti: “İnsanoğlu, yüzyıllar boyunca farklı pandemilerle savaşmak zorunda kalmış ve bu savaş sonrasında da hep dersler çıkarmayı başarmıştır. Her kültür ve her disiplin pandemiden farklı şekilde etkilenmiştir. Yaşanan bu pandemiden kentsel ve mimari tasarım alanı da etkilenmiştir. Covid-19 salgınının yaygınlaşmaya başladığı 2019 yılından bugüne gelene kadar, enfekte olma korkusu ile yapılı çevrenin yeni normale göre değişime ve dönüşme ihtiyaç duyduğunu gözlemlenmiştir. Ancak virüsün yayılmasını durdurmak ve enfekte olmama yolunda tedbirler almak için sağlıklı ve sürdürülebilir yapılı çevre tasarım önerileri geliştirmek zaman alacaktır. Mevcut durum ve olası salgınlara karşı doğal ve yapılı çevrenin yeniden düşünülmesi gerekmektedir. Bu yapılırken, doğal kaynakları etkilemeden ve çevreye zarar vermeden ‘sürdürülebilir yaklaşımlarla’ paralellikler kurulmalıdır. Pandeminin devam etmesi sebebiyle, tasarımcılar hala gözlem, adaptasyon ve sindirme aşamasındadır. Bu dönüşüm zaman alacaktır. Ancak, yaşananlar unutulmadan yeni olası senaryolara hazırlıklı bir şekilde kent ve mimarlıkla ilgili çalışmalar her boyutta ve ilgili paydaşlarla devam etmelidir. Bu bağlamda, gelecek senaryoları geliştirilirken farklı disiplinlerden paydaşların birlikte çalışmalarına ihtiyaç olacaktır.”

Soru-cevap bölümü ile devam eden etkinlik, öğrencilerin ve fakülte öğretim üyelerinin interaktif katılımı ile tamamlandı.

14/02/2022 15:15