LAÜ Mühendislik Fakültesi oryantasyonu yoğun katılımla gerçekleştirildi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mühendislik Fakültesi, yeni öğrencilerine bilgilendirme toplantısı düzenledi. Yoğun bir öğrenci katılımıyla gerçekleşen toplantıda bölüm başkanları öğrencilere programlarını tanıtma olanağı buldu.

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ertuğ Aydın öğrencilere mühendislik programları hakkında bilgiler aktardı. Mühendislik Fakültesi bünyesinde bulunan programların ulusal ve uluslararası akreditasyonlara sahip olduğunu belirten Aydın, fakültenin seçkin akademik kadrosu ve laboratuvar altyapısıyla öğrencilere en iyi eğitim imkanlarını sunduğunu ifade etti. Geleneksel hale getirdikleri oryantasyon etkinlikleri yanında yıl içerisinde de bir dizi etkinlikler yapacaklarını belirten Aydın, öğrencilere ilgi duydukları alanlardaki öğrenci kulüplerine üye olmalarını tavsiye etti. Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Saltuk Pirgalıoğlu ise, yeni öğrencilere ders yönetim platformu ve öğrenci bilgi sistemi hakkında bilgilendirme yaptı.

Daha sonra sırasıyla Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Zafer Erenel, Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Vesile Evrim, İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Şevket Can Bostancı, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Burçin Özmen ile Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yönal Kırsal bölümler ve laboratuvar olanakları hakkında öğrencilere bir sunum yaptı.