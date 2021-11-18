LAÜ öğrenci kulüpleri kampüste bir dizi etkinlik düzenledi

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18/11/2021

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LAÜ öğrenci kulüpleri kampüste bir dizi etkinlik düzenledi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezi tarafından başlatılan aktiviteler kapsamında LAÜ kampüsünde Dans Gösterileri ile Müzik Dinletisi yapıldı.

   Öğrencilerin ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmeleri, dinlenme ve eğlenme alışkanlığı kazanmaları, kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılmalarını teşvik etmek amacıyla faaliyet gösteren öğrenci kulüplerinin katkıları ile hazırlanan etkinliklerde farklı kültürlerin yansıtıldığı dans gösterileri ve müzik dinletileri öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılandı.

   Farklı kültürlerin bir araya geldiği etkinlikte öğrenciler güzel ve güneşli havanın tadını çıkarma imkanı buldular.

18/11/2021 15:49
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TAGS: LAÜ öğrenci kulüpleri
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