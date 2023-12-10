LAÜ öğrencileri Dünya Kadın Hakları Günü’ne dikkat çekti

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi “5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü” nedeniyle "Kadınlar Sesini Yükselt” sloganı ile etkinlik düzenledi. Öğretim üyesi Doç. Dr. Figen Yaman Lesinger tarafından topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencileri ile düzenlenen etkinlik LAÜ kampüsünde gerçekleştirildi. Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nergüz Bulut Serin ile birlikte birçok öğretim üyesi ve öğrencinin katılım gösterdi.

Etkinlikte öğrenciler tarafından günün anlam ve önemine yönelik sloganlar hazırlanarak, farkındalık oluşturmak amaçlandı. Gerçekleştirilen etkinlikte yer alan öğrenciler, birçok kişiye kadın hakları ile ilgili gerekli bilgileri vermiş ve kadınların her alanda çalışabilecekleri, bilimden sanata, iş dünyasından eğitime kadar birçok meslek grubunda görev alan kadınlar ile ilgili bilgi verdiler.