LAÜ öğrencileri Lefke Bölgesi’nde doğa yürüyüşü gerçekleştirdi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eczacılık Fakültesi öğrencileri, mezuniyet projelerini Bilim ve Teknoloji Merkezi’nde kurulan bir sergi ile sundular.

UKÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Yazan, Eczacılık Fakültesi’nin, toplum sağlığı ve bilincini birincil önceliği görerek, ilaç ve eczacılık alanındaki yeni bilimsel gelişmeler ışığında eğitim veren bir fakülte olduğunu belirtti. Yazan, eğitim ve araştırmalarda uluslararası kabul gören akademik ortamı ile eczacılık hizmeti verebilecek bilimsel ve sosyal sorumluluğa sahip, eleştirel düşünce yapısında, eşitlikçi, etik, demokratik ve laik donanımlı öğrenciler yetiştirmek hedefinde olduklarına dikkat çekerek mezun durumundaki öğrencilerin söz konusu projeler ile mesleki hayata hazırlandıklarını dile getirdi.

Mezun durumundaki Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin iki dönem boyunca hazırladıkları projelerini poster olarak sunmaları gerektiğini de aktaran Yazan, “Sunular yalnızca görsel olmayıp sözlü olarak anlatılmakta ve fakülte öğretim üyelerinin yer aldığı jüri tarafından değerlendirmeye alınmaktadır” dedi.

Prof. Dr. Yazan, mezuniyet projelerinin içerik, tasarım, sunuş ve proje amacına uygunluk açısından değerlendirildiğini belirterek, değerlendirme sonrasında ise gerekli notlandırma işleminin yapıldığını kaydetti.

Özellikle iki yıldır devam eden COVID-19 pandemisinde Eczacılık eğitiminin ve mesleğinin öneminin daha da çok anlaşıldığını vurgulayan Yazan, bu tür sunuların mezun durumundaki öğrencilerin fiziksel ve bilimsel olarak özenle hazırlanmalarına kattığı olumlu etkiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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23/01/2022 17:07