LAÜ öğrencileri Yedidalga İlkokulu’na yönelik 'Renkli Eller' projesi gerçekleştirdi...

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü öğrencileri tarafından “Renkli Eller” isimli sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirildi.

LAÜ öğrencilerinden Oğuzhan Baki Deveci, Onur Utku Ergün, Feyyaz Yaldız, Halil İbrahim Kutlar, Gökhan Yenilmez tarafından gerçekleştirilen proje Yedidalga İlkokulu’na yönelik yapıldı.

Proje ile ilgili bilgi veren öğrenciler şunları ifade ettiler; “Bu proje ile minik yıldızlarımızın sınıf ve okul ortamlarının daha ferah ve renkli bir hale dönüştürülmesi, onların hayallerine eşlik edenlerin biz olduğunu bilmek bizleri gururlandırıyor. Proje amacı onların hayal dünyalarına küçük de olsa katkı sağlamak ve orada yer almak. Gerekli proje taslağı hazırlandıktan sonra proje kapmasında bulunan Yedidalga İlkokulu Müdürü ile iletişime geçip gerekli izinleri aldıktan sonra eksiklikler doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapıldı.

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17/03/2022 16:26