LAÜ öğrencilerinden iki anlamlı sosyal sorumluluk projesi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 4. sınıf öğrencileri Anneler Günü dolayısıyla Lapta Huzurevi’nde yaşayan anneleri ziyaret etti.

Sevgiyle karşılanan LAÜ’lü öğrenciler, ziyaret programı çerçevesinde annelere çiçek vererek onlarla ilgilenme fırsatı buldular. Sıcak bir ortamın yaratıldığı çay saati programında, öğrenciler, ayrıca tüm huzurevi sakinlerine hazırladıkları yiyecekleri ikram ederek, sohbet ettiler.

Öğrenciler ile Huzurevi sakinleri arasında geçen hoş vaktin ardından, ziyaretten memnun kaldıklarını dile getiren huzurevi sakinleri veda ederken bir dahaki buluşma için öğrenciler ile sözleşti.

“Bir Oyuncak Ver Sevgiyi Paylaş”

İletişim Bilimleri Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencilerinin bir diğer projesi ise Yrd. Doç. Dr. Esra Aydın Kılıç danışmanlığında “Bir Oyuncak Ver Sevgiyi Paylaş” adlı sosyal sorumluluk kampanyası olarak gerçekleştirildi.

“Bir Oyuncak Ver Sevgiyi Paylaş” sloganıyla öğrenciler hem kendi imkanlarıyla aldıkları hem de bağışçılardan topladıkları oyuncakları SOS Çocuk Köyü Derneği’ne teslim ederek takdir edilir bir davranış sergilediler.

S.O.S Çocuk Köyü Derneği Halkla İlişkiler ve Fon Geliştirme personeli Çise Özverel, Lefke Avrupa Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencilerine duyarlılıklarından ötürü teşekkür ederek, bağış yapmak isteyen yardımsever kişilerin SOS Çocuk Köyü Derneği’ne www.soscocukkoyu.org internet adresinden veya 0392 225 70 17 numaralı telefondan ulaşarak yayınladıkları ihtiyaç listesini alabileceklerini ayrıca Ramazan ayı boyunca fitre bağışında bulunmak isteyen kişilerin faturalı hatlarından 4120’ye SOS yazarak SMS göndermeleri durumunda SOS Çocuk Köyü Derneği’ne 25TL fitre bağışı yapabileceklerini belirtti.