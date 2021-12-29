LAÜ öğrencilerinden Noel kutlaması

LAÜ’de öğrencilere “Noel Kutlamaları” gerçekleştirildi

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29/12/2021

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LAÜ öğrencilerinden Noel kutlaması

LAÜ’de öğrencilere “Noel Kutlamaları” gerçekleştirildi

  Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezi tarafından LAÜ’de eğitim gören öğrencilere “Noel Kutlamaları” gerçekleştirildi.

   LAÜ Uluslararası Öğrenci Kulübü ve Gastronomi Kulübü işbirliğiyle Rauf Raif Denktaş Eğitim Kompleksi’nde düzenlenen Noel Kokteylinde Gastronomi Kulübü öğrencileri tarafından hazırlanan izaz ikramlıklar  öğrencilere sunuldu.

   Etkinliğe katılan öğrencilere birbirinden güzel lezzetlerin sunulduğu standlarda öğrenciler Noel kutlamasında doyasıya eğlendi. LAÜ Noel konseptli etkinlikte birbirinden renkli görüntüler ortaya çıktı.

   Ayrıca kampüs içerisinde Noel dinletileri de düzenleyen öğrenciler çoşkulu kutlamalarla güzel vakit geçirme imkanı buldular. 

29/12/2021 15:24
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TAGS: laü, noel, öğrenci,
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