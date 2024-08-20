LAÜ öğrencisinden anlamlı proje

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi ile Lefke Yardım ve Halk Derneği işbirliğinde “Sen Çal Kapımı” projesi gerçekleştirildi.

Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencisi Sibel Onaylı “Topluma Hizmet Dersi” kapsamında Öğretim Görevlisi Naziyet Mercan Bozok danışmanlığında “Sen Çal Kapımı” projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında Lefke İlçesine bağlı köylerde yaşayan 65 yaş üstü bireylerden oluşan toplam 20 ev ziyaret edilerek, çiçek ve hediyeler dağıtıldı.

Lefke Yardım ve Halk Derneği Genel Başkanı Dr. Emel Yılmaz aracılığıyla, LAÜ öğrencisi Sibel Onaylı, Lefke, Yedidalga ve Bademliköy’de bulunan 65 yaş üstü bireylere yalnız olmadıklarını hatırlatmak amacıyla ziyaretlerde bulundu.

5 hafta süren projede, ilk olarak Lefke İlçesi’nde yaşayan 65 yaş üstü kadın ve erkeklerden oluşan gerçek ihtiyaç sahipleri belirlendi, ardından dernek aracılığıyla yapılan bağışlarla 20 ev sahibinin kıyafet ihtiyaçları karşılandı ve LAÜ öğrencisinin proje için aldığı çiçekler dağıtılarak, yaşlılar ile sohbetler edilerek toplumsal duyarlılık oluşturuldu.