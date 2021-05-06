LAÜ Öğretim Üyesi Yenal, Covid-19 pandemisinde gebe olmak konusuna dikkat çekti

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kerziban Yenal, “Covid-19 Pandemisinde Gebe Olmak” konusu üzerine bilgilendirmelerde bulundu.

“Kronik hastalığı olan gebeler Covid-19 enfeksiyonu açısından yüksek risk grubunda”

“Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını tüm insanların yaşamlarını etkilediği gibi, gebelerin de kaygılarının artmasına, kafalarında birçok sorunun doğmasına neden olmuştur. Gebelik döneminde vücutta meydana gelen bazı değişiklikler, bağışıklık sisteminin baskılanmasına neden olarak, gebeyi enfeksiyona yatkın hale getirebilir” diyen Yenal, ancak gebelikte Covid-19 bulaşma riskinin arttığına dair kanıt bulunmadığını ve gebe olmayan bireylerde olduğu gibi, diyabet, hipertansiyon, kalp hastalığı, astım gibi kronik hastalığı olan gebelerin Covid-19 enfeksiyonu açısından yüksek risk grubunda olduklarına dikkat çekti. Yenal, “Bu nedenle kronik hastalığı olan gebelerin enfeksiyondan korunma önlemlerini dikkatle uygulamaları önemlidir. Enfeksiyon belirtileri açısından bakıldığında, gebelerde ve gebe olmayanlarda ateş, öksürük, boğaz ağrısı, kas ağrısı, yorgunluk, solunum sıkıntısı gibi aynı enfeksiyon belirtileri gözlenmektedir. Belirti göstermeyen vakaların da olabileceği ve onlarında bulaştırıcı olacağı unutulmamalıdır” dedi.

“Yapılan araştırmalar, Covid-19 enfeksiyon bulaşının anne karnında değil, doğum sonrası bulaşma olasılığını gösteriyor”

Yenal açıklamasına şöyle devam etti: “Gebelik döneminde önemli sorunlardan bir diğeri, şüpheli durumlarda tetkik amaçlı yapılan röntgen, tomografi gibi radyasyon yayan işlemlerin bebeğe zarar vereceğine ilişkin kaygılardır. Gerekli durumlarda Covid-19 enfeksiyonu geçiren veya şüphesi olan gebelerde bu tetkikler yapılabilir. Gebe ve ailesini korkutan diğer önemli bir konu, gebenin Covid-19 enfeksiyonu geçirmesi durumunda, bebeğine enfeksiyon bulaştırma riskidir. Yapılan araştırmalar, enfeksiyon bulaşının anne karnında değil, doğum sonrası bulaşma olasılığını göstermektedir. Bu nedenle doğum sonrası dönemde annenin izolasyon önlemlerini alarak bebeği emzirmesi ve bakımlarını yapması gerekmektedir.”

“Pandemi döneminde enfeksiyondan korunmak için izolasyona önem verilmelidir. Zorunda olmadıkça evde kalmak, kalabalık ortamlara girmemek, eve misafir kabul etmemek, evimizin dışına çıktığımız ve ev dışından biriyle görüştüğümüz zamanlarda maske takmak, hijyenimize, özellikle el yıkamaya dikkat etmek en önemli korunma yollarıdır” diyen Yenal, bu dönemde gebelerin sürekli evde olması, enfeksiyondan aşırı korkması kaygısını artıracağı için şiddetli kaygı, stres hem fiziksel hem ruhsal olarak gebelere zarar vereceğini, bunun için evde gebelerin kendilerine uğraşılar bulmasının yararlı olacağını ifade etti.

“Pandemi döneminde bağışıklığı güçlendirmek ve gebeliğin sağlıklı ilerleyebilmesi için düzenli ve dengeli beslenme önemlidir”

Yenal “Gebeler için yararlı etkinliklerden biri yürüyüş yapmak olabilir. Yürüyüş güvenli ortamlarda, kalabalıktan uzak, açık havada yapılmalıdır. Yürüyüş gebenin fiziksel ve duygusal sağlığına katkı verir. Uzun süre evde hareketsiz kalmak, gebelerin aşırı kilo almasına, doğumun zor olmasına, gebelik diyabeti, gebelik hipertansiyonu gibi sorunların artmasına neden olabilir. Pandemi döneminde güvenli yürüyüş ortamı yoksa gebeler zorlayıcı olmayan ev içi hareketleri, solunum egzersizleri yapabilirler. Herhangi bir riski olmayan, sağlıklı tüm gebeler egzersiz yapabilirler” dedi.

Yenal açıklamasında sonunda “Pandemi döneminde bağışıklığı güçlendirmek ve gebeliğin sağlıklı ilerleyebilmesi için düzenli ve dengeli beslenme önemlidir. Dengeli ve düzenli beslenen gebelerin ek takviyelere gereksinimi olmaz. Doktor tavsiyesi olmaksızın vitaminler, çeşitli takviyeler gebeye ve bebeğine zarar verici olabilir. Bitkisel olduğu düşünülerek sıklıkla içilen bitki çaylarını sık tüketmek erken doğuma yol açabilir. Pandemi döneminde evde kalmaya bağlı olarak stresi azaltmak için hiçbir yiyecek ve içecek kontrolsüz tüketilmemelidir. Gebelik döneminde stresten uzak durmak, stresle uygun baş etmek, gereksiz kaygı yaşamamak, yaşanılan sürecin doğal olduğunu bilmek ve bulaştan korunmak, pandemi de yapılabilecek en önemli uygulamalardır”diyerek sözlerini tamamladı.

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06/05/2021 16:57