LAÜ Oryantasyon Haftası başladı  

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezi tarafından 2023-2024 Akademik Yılı’nda üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler için düzenlenen oryantasyon haftası başladı.

LAÜ oryantasyon ekibi tarafından öğrencilerin Ercan Havalimanı ve Girne Limanı’ndan karşılanıp, yurtlarına yerleştirilmesi ile başlayan “Oryantasyon Programı” kapsamında, LAÜ’ye katılan yeni öğrencilerin üniversiteye ve KKTC’ye uyum sağlamalarını kolaylaştırmak, üniversitenin birimlerini tanımalarına olanak sağlamak maksadıyla birçok aktivite gerçekleştirilecek.

Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen “Oryantasyon Haftası” kapsamında kampüs içerisinde kurulan 3 farklı istasyonda yeni gelen öğrencilere ve ailelerine birçok konuda yardımcı olunurken, öğrencilerin kayıt işlemlerini kolaylıkla tamamlamaları için söz konusu standlarda öğrencilere danışmanlık hizmeti veriliyor.