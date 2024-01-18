LAÜ Psikoloji Bölümü tarafından 3. Mesleki ve Akademik Gelişim atölyeleri yapıldı

Lefke Avrupa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tarafından “Mesleki ve Akademik Gelişim Atölyeleri - III” kapsamında psikoloji öğrencilerinin ve diğer bölümlerden ilgili öğrencilerin mesleki ve akademik gelişimlerine katkı sağlaması amacıyla 5 farklı atölye düzenlendi.

Bu atölyelerde, standart müfredat derslerinde yeterince detaylı bir şekilde ele alınması mümkün olamayan çeşitli konular ele alınarak öğrencilerin bu konularda daha derinlikli bilgi ve deneyim edinmesi hedeflendi.

LAÜ Sinema Salonu’nda düzenlenen atölyelerin ilkinde Yrd. Doç. Dr. Umut Şah tarafından “Eleştirel Psikoloji” konusu ele alındı ve psikoloji alanındaki eleştirel meselelere yönelik bilgilendirme ve tartışma yürütüldü. İkinci atölyede, Yrd. Doç. Dr. Doğa Eroğlu-Şah tarafından “Beliren ve Genç Yetişkinlikte Güncel Meseleler” ele alındı ve öğrencilerin söz konusu gelişim dönemindeki bireyleri daha iyi anlamalarına imkân sağlayacak bilgi ve olguların etkileşimsel bir şekilde aktarımı gerçekleştirildi. Üçüncü olarak, Prof. Dr. Zihniye Okray tarafından “Objektif Kişilik Testleri” ile ilgili bir atölye gerçekleştirildi. Doç. Dr. Sultan Şehitoğlu Okumuşoğlu tarafından gerçekleştirilen dördüncü atölyede “Psikoterapide Çözüm Odaklı Olmak” konusu ele alındı.

Son atölyede ise Öğr. Gör. Beliz Köroğlu “Bilimsel Araştırma Yapmayı Biliyor Muyum?” sorusu doğrultusunda bir atölye gerçekleştirdi.