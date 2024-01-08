LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen’den DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’a Ziyaret

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’ı Rektör seçilmesinden dolayı tebrik ederek, Prof. Dr. Kılıç ve ekibine yeni görevlerinde başarılar diledi. Nezaket ziyaretinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yükseköğrenim alanındaki son gelişmeler ve iki üniversite arasında gelecekte yapılabilecek iş birliği konuları da görüşüldü.

Ziyaret sonunda DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç tarafından LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen’e Kıbrıs’a özgü Lefkara işi pano takdiminde bulunuldu.