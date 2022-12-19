LAÜ ve ARUCAD Anka galip

Masa Tenisi Büyük Erkekler Ligi’nde ikinci hafta karşılaşmaları Cumartesi günü gerçekleştirildi.

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, turnuvalarına her hafta olduğu gibi bu hafta da devam etti.

Federasyon, 17 Aralık Cumartesi günü federasyon salonunda Büyük Erkekler Ligi'nde ikinci hafta müsabakalarını gerçekleştirdi.

Karşılaşmalar saat 10.00’da federasyon salonunda başladı ve zevkli müsabakalar oynandı.

Büyük Erkekler Ligi ikinci hafta maçlarında Girne Amerikan Üniversitesi, ARUCAD Anka Spor Derneği, Bekiroğulları Masa Tenisi Alt Yapı Derneği, Lefke Avrupa Üniversitesi, Sütlüce, Küçük Kaymaklı ve Akdeniz Spor Birliği takımları mücadele etti. 4’üncü ve 5’inci ayak karşılaşmalarının oynandığı günde Lefke Avrupa Üniversitesi ve ARUCAD Anka Spor Derneği oynadığı her iki maçını da kazanan ekipler oldu.

Oynanan karşılaşmalar sonunda sonuçlar şu şekilde oluştu;

4. Ayak Sonuçları

ARUCAD Anka Spor Derneği 4-1 Bekiroğulları MTAYD

Sütlüce 4-2 Girne Amerikan Üniversitesi

Lefke Avrupa Üniversitesi 4-0 Akdeniz Spor Birliği

5. Ayak Sonuçları

Lefke Avrupa Üniversitesi 4-0 Bekiroğulları MTAYD

ARUCAD Anka Spor Derneği 4-2 Küçük Kaymaklı

Akdeniz Spor Birliği 1-4 Girne Amerikan Üniversitesi

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19/12/2022 11:08