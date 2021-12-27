LAÜ’de Diyetisyenlik Mesleği konuşuldu...

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü tarafından “Diyetisyenlik Mesleğine Diyetisyen Gözyüle ve Tecrübesiyle Bakış” konulu çevrimiçi konferans düzenlendi. Konferansa Uzman Diyetisyen Aslı İçingür konuşmacı olarak katıldı.

İnsan sağlığını etkileyen böylesine önemli bir bölümde eğitim gören kişilerin kendilerini ilgili alanlarda geliştirmeleri önemli

“Değişen ve gelişen dünyada her geçen gün Beslenme ve Diyetetik Bölümü önemini ve geçerliliğini arttırmaktadır” diyen İçingür, toplum ve insan sağlığını etkileyen böylesine önemli bir bölümde eğitim gören kişilerin de kendilerini ilgili alanlarda geliştirmelerinin oldukça önemli olduğunu belirtti. Aynı zamanda iyi bir diyetisyenin sahip olması gereken özelliklere de değinen İçingür “bir diyetisyen iyi bir lider olmalıdır. Çünkü çalışacağı kurumlarda genelde mutfaktan da sorumludur” dedi. Mutfak hiyerarşisinde şef ile uyumlu çalışmak ve o ekibi yönetebilmenin başarılı olmanın altın kurallarından olduğunu vurgulayan İçingür, ikna kabiliyetinin yüksek olması gerektiğini vurguladı.

Bir diyetisyenin mutfak ve yemek tarifi bilgisinin iyi olması çok önemlidir

Diyetisyenlik bölümünün beslenme bilimini derinlemesine işleyen bir bölüm ve mutfağın aslında bu bilimin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten İçingür, “Bir diyetisyenin mutfak ve yemek tarifi bilgisinin iyi olması çok önemli bu nedenledir ki okurken ve mezun olduktan sonra çeşitli restoran ve otellerde aşçılık yapmam benim için unutulmaz bir deneyimdi. Bu sayede diyetlerimi daha bilinçli ve içselleştirilmiş bir şekilde hazırlayabiliyorum” dedi.

Son olarak öğrencilere tavsiyelerde bulunan İçingür, “İşinizi severek yapın. Çünkü işimiz insanla, insanı anlamak için öncelikle kendimizi anlamalıyız ve kendimizi anlayabilmek için de yaradılışın ve insan doğasının temellerini öğrenmeliyiz. Aslında biz biraz antropoloji, biraz felsefe, biraz psikoloji ve fizyolojiden anlayabilmeliyiz. Her birinizin kendi alanında fark yaratacak çok değerli diyetisyenler olacağından hiç kuşkum yok. Kendinize ve mesleğinize inanın ve bulunduğunuz topluluğu ya da kurumu her zaman daha iyi şartlara getirebilmek için mücadele edin” dedi.

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27/12/2021 15:32