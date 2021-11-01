LAÜ’de “Doğru Fitoterapi” konulu söyleşi düzenlenecek

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01/11/2021

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   Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Eczacılık Fakültesi tarafından 12 Kasım 2021 tarihinde  “Doğru Fitoterapi” konulu söyleşi düzenlenecek. Söyleşi,  10:00’da Microsoft Teams üzerinden online olarak gerçekleşecek.

  Söyleşide konuşmacı olarak yer alacak Prof. Dr. Afife Mat ve Dr. Eczacı Ezgi Ersoy Fitoterapi  konusunda detaylı bilgiler paylaşacaklar.

   Konuşmacılar; Fitoterapinin doğruları, fitoterapide doğru bilinen yanlışlar, diğer bir deyişle bitkisel tedavileri her yönü ile tartışacaklar.

01/11/2021 16:15
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TAGS:    Lefke Avrupa Üniversitesi, Doğru Fitoterapi
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