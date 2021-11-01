LAÜ’de “Doğru Fitoterapi” konulu söyleşi düzenlenecek

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Eczacılık Fakültesi tarafından 12 Kasım 2021 tarihinde “Doğru Fitoterapi” konulu söyleşi düzenlenecek. Söyleşi, 10:00’da Microsoft Teams üzerinden online olarak gerçekleşecek.

Söyleşide konuşmacı olarak yer alacak Prof. Dr. Afife Mat ve Dr. Eczacı Ezgi Ersoy Fitoterapi konusunda detaylı bilgiler paylaşacaklar.

Konuşmacılar; Fitoterapinin doğruları, fitoterapide doğru bilinen yanlışlar, diğer bir deyişle bitkisel tedavileri her yönü ile tartışacaklar.

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01/11/2021 16:15