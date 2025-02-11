LAÜ’de "Drone Fotoğrafçılığı ve Yapay Zeka" konuşuldu

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İletişim Bilimleri Fakültesi ve Fotoğrafçılık Kulübü iş birliğiyle düzenlenen "Drone Fotoğrafçılığı ve Yapay Zeka" konulu konferans, hem teknoloji hem de görsel sanatlar meraklılarını bir araya getirdi. Etkinlik, Kuzey Kıbrıs’ta profesyonel drone fotoğrafçılığı alanında tanınan iki önemli ismi Burak Karaboğa ve Ali Yılmaz’ı konuk etti. Sosyal medya platformlarında ürettikleri çarpıcı dijital içeriklerle tanınmanın yanı sıra aktif olarak drone fotoğrafçılığı yapan her iki sanatçı, etkinlik boyunca drone teknolojisinin fotoğrafçılık dünyasına getirdiği yenilikler, yaratıcı süreçler ve teknik detayları ele aldılar.

Drone Fotoğrafçılığının Yükselen Önemi

Söyleşi sırasında, droneların yalnızca insansız hava aracı sınıfında yer alan teknolojik cihazlar olmaktan öte, günümüz dijital içerik üreticilerinin vazgeçilmez araçlarından biri haline geldiği vurgulandı. Konuklar, drone kullanımının cazip olduğu kadar dikkat gerektiren bir süreç olduğunun altını çizerek, özellikle yeni başlayanlar için önemli ipuçlarını şöyle sıraladılar;

Teknik Detaylar: Hava koşullarını değerlendirme, pil kapasitesi yönetimi ve cihaz parçalarını tanıma.

Yasal Düzenlemeler: Uçuş izinleri, sınırlamalar ve güncellemeler.

Mobil Uygulamalar: Çekim süreçlerini kolaylaştıran ve sonuçları iyileştiren yazılımlar.

Yapay Zeka ile Yaratıcılığın Sınırlarını Zorlamak

Burak Karaboğa ve Ali Yılmaz, kişisel port folyolarından seçtikleri çarpıcı fotoğraf ve videoları katılımcılarla paylaştı. Çalışmalarında, drone kameralarının sunduğu benzersiz perspektiflerin yanı sıra yapay zeka destekli uygulamalarla elde edilen olağanüstü sonuçlara dikkat çektiler. Fotoğrafların ve videoların post-prodüksiyon aşamasında yapay zeka araçlarının nasıl yaratıcı bir şekilde kullanılabileceği örneklerle detaylandırıldı. Konferansın temel mesajlarından biri, fotoğrafçılığın yalnızca teknik bilgi değil, aynı zamanda yenilikçi teknolojilerin yakından takip edilmesiyle de zenginleştiğiydi. Burak Karaboğa, "Yaratıcılığın sınırlarını zorlamak istiyorsanız, teknolojiyi bir müttefik olarak görmelisiniz," diyerek teknolojinin sanata etkisini özetledi.

Etkinliğin soru-cevap bölümünde öğrenciler, drone teknolojisi ve ekipman özellikleri hakkında detaylı bilgi alma fırsatı buldu. Konferansın sonunda ise konuklar, kampüs içerisinde gerçekleştirdikleri bir drone uçuşuyla pratik bilgileri uygulamalı olarak gösterdiler. Öğrenciler hem cihazın çalışma prensiplerini gözlemledi hem de toplu bir çekimle etkinlikten keyifli anılarla ayrıldı. Drone fotoğrafçılığı ve yapay zeka konularını merak eden öğrenciler için ilham verici bir etkinlik olan konferans, bu alanda kariyer yapmayı düşünenler için önemli bir rehber niteliğindeydi.