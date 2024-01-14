LAÜ’de "Fark Yaratan Eğitimciler 2023" sergisi büyük ilgi gördü

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özcan Palavan öncülüğünde, Sınıf Öğretmenliği öğrencileri tarafından düzenlenen "Fark Yaratan Eğitimciler 2023" adlı sergi büyük ilgi gördü. Fark Yaratan Eğitimciler 2023” sergisinde, öğrencilerin dönem içinde geliştirdikleri eğitim materyalleri sergilendi. Sergi, üniversite öğrencileri, ilkokul öğrencileri, öğretmenler ve aileleri bir araya getirerek, eğitimin benzersiz atmosferini deneyimleme fırsatı sundu.

Palavan, sınıf öğretmenliği öğrencilerinin bir dönem boyunca harcadıkları büyük çaba ile ortaya koydukları eserlerin sergilendiği bu etkinlikte, eğitimde materyal kullanımının önemine vurgu yaptı. Palavan, ilkokul öğrencilerinin somut işlemler döneminde olduklarını hatırlatarak, geliştirilen materyallerin öğrencilere daha kalıcı bir öğrenme deneyimi sunacağını belirtti. Ayrıca, materyallerin konu ve kazanımlara uygun olması, öğrencilerin duyu organlarına hitap etmesi, bilginin günlük hayata transfer edilerek ilişkilendirilmesinin kalıcı öğrenme sürecinde önemli bir rol oynadığını ekledi.

Sergide yer alan materyalleri hazırlayan Sınıf Öğretmenliği 3. sınıf öğrencileri, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi ve Matematik Öğretimi derslerinde geliştirdikleri materyalleri, etkili bir öğretim yöntemi olan mikro öğretim yöntemi ile programa uygun bir şekilde sundular. Sergiyi ziyaret eden Yedidalga İlkokulu, Yeşilyurt İlkokulu, Lefke İstiklal

İlkokulu ve Fikri Karayel İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri ürünleri ilgiyle incelediler. Materyallerin nasıl yapıldığı, işlevleri ve hangi kazanımlarla ilişkilendirildiği bilgileri, posterlerle sunulurken, sınıf öğretmenliği öğrencileri konuları öğrencilere nasıl aktarmaları gerektiği konusunda pratik bilgiler verdi.