LAÜ’de “Gıda Katkı Maddeleri ve Risk İletişimi” konulu eğitim düzenlenecek

LAÜ Beslenme ve Diyetetik Bölümü tarafından “Gıda Katkı Maddeleri ve Risk İletişimi” konulu çevrimiçi interaktif eğitim gerçekleştirilecek.

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20/05/2021

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LAÜ’de “Gıda Katkı Maddeleri ve Risk İletişimi” konulu eğitim düzenlenecek

   Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Beslenme ve Diyetetik Bölümü tarafından “Gıda Katkı Maddeleri ve Risk İletişimi” konulu çevrimiçi interaktif eğitim gerçekleştirilecek.

   Acıbadem Üniversitesi’nden Prof. Dr. Murat Baş ve Gazi Üniversitesi’nden Bensu Karahalil’in katılımlarıyla gerçekleştirilecek eğitimde alanlarında uzman akademisyenler tarafından LAÜ öğrencilerine konu üzerine detaylı bilgilendirmeler yapılacak.

   24 Mayıs Pazartesi günü saat 19:00’da gerçekleşecek eğitim programında gıda katkı maddeleri ile ilgili güncel yaklaşımlar ele alınacak ve katılımcılara konu ile ilgili ön ve son test uygulanacak.

20/05/2021 15:56
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TAGS:   katı gıda, Lefke Avrupa Üniversitesi, LAÜ Beslenme ve Diyetetik Bölümü
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