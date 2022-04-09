LAÜ’de kan bağışı düzenlendi...

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09/04/2022

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LAÜ’de kan bağışı düzenlendi...

  Lefke Avrupa Üniversitesi Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezi’ne bağlı LAÜ Kızılay Kulübü tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

  Kuzey Kıbrıs Kızılay Derneği işbirliğiyle LAÜ Otobüs Terminali bölgesinde üç gün boyunca gerçekleştirilen kan bağışı etkinliğine gönüllü öğrenci ve LAÜ çalışanları katılım gösterdi. Kan Bağışı Otobüsü’nde gerçekleşen kampanyada, LAÜ öğrencileri Kızılay Kulübü’nün kuruluş aşamasındaki ilk hedeflerinden ve Kızılay'ın en önemli amaçlarından olan kan bağışına farkındalık yaratmayı amaçladılar. 

  LAÜ Kızılay Kulübü öğrencileri, yılda iki kez düzenledikleri kan bağışı kampanyasında hedeflerinin kan bağışı ünite sayısını yülseltmek olduğunu belirterek, destek veren ve kan bağışında bulunan herkese teşekkürlerini ilettiler.

09/04/2022 16:50
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TAGS: LAÜ, kan bağışı
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