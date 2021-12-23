LAÜ’de kan bağışı kampanyası düzenlendi

Lefke Avrupa Üniversitesi Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezine bağlı olan (LAÜ) Kızılay Kulübü öğrencileri ve Kuzey Kıbrıs Kızılay Derneği işbirliğiyle kan bağışı kampanyası düzenlendi. LAÜ Otobüs Terminali bölgesinde üç gün boyunca gerçekleştirilen kan bağışı etkinliğine gönüllü öğrenci ve LAÜ çalışanları katılım gösterdi.

Akyıldırım: Kızılay Kulübü olarak hedefimiz kan bağışı ünite sayılarımızı yükseltmek

Etkinlik hakkında bilgi veren Kızılay Kulübü Başkanı Neslihan Akyıldırım, “Kızılay Kulübü olarak her yıl geleneksel hale getirdiğimiz Kan Bağışı Kampanyasını tekrar yapabilmek bize çok büyük mutluluk verdi. LAÜ Kızılay Kulübü Yönetimi olarak bizler ve katılım gösteren diğer kulüp üyeleri olarak çok mutluyuz.

Hedefimiz kan bağışı ünite sayılarımızı yükseltmek. Her zaman olduğu gibi standımızı ziyaret eden, katkı koymak isteyen öğrenci arkadaşlarımızı yanımızda görmek çok güzel. LAÜ öğrencileri herzaman bu konularda duyarlı olmuştur ve içinde bulunduğumuz pandemi koşullarına rağmen öğrenci arkadaşlarımız aynı duyarlılığı gösterdi. Kulüp olarak, bir sonraki kan kampanyası etkinliğimizi Bahar 2022’de gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Standımızı ziyaret eden öğrenci, üniversitemizde faaliyet gösteren çeşitli öğrenci kulüplerine ve organizasyona destek veren herkese teşekkür ederim” dedi.

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23/12/2021 11:23