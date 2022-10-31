LAÜ’de “Meme Kanseri Farkındalık” konferansı düzenlendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) ev sahipliğinde Cengiz Topel Hastanesi meme kanseri farkındalık ayı kapsamında bir konferans düzenledi.

Cengiz Topel Hastanesi Başhekimi, Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Zafer Hıdıroğlu’nun moderatörlüğünü yaptığı konferansa Cengiz Topel Hastanesi Doktorlarından Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Latif Abbasoğlu, Radyoloji Uzmanı Dr. Umut Özgünalp ve LAÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Aydın Meriç konuşmacı olarak katıldı.

Konferansta erken tanının önemi ele alındı

Radyoloji Uzmanı Dr. Umut Özgünalp konferansta meme kanseri teşhisinde elle muayenin ve mamografinin önemi dışında diğer tarama yöntemleri hakkında bilgiler verdi.

Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Latif Abbasoğlu ise, risk faktörleri ve meme kanseri cerrahisinde tümörün geride kalmayacak şekilde çıkarılması ve koltuk altı yayılımda lenf bezlerinin alınması konusunda aydınlatıcı bilgiler vererek, erken tanıda koruyucu meme cerrahisi hakkında açıklayıcı bilgiler aktardı.

LAÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Aydın Meriç de, mastektomi sonrası özellikle hastaların dikkat etmesi gereken konular hakkında bilgi paylaşımında bulundu ve rehabilitasyon konusunda detaylı bilgiler vererek, özellikle egzersizin önemini ele aldı.

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31/10/2022 13:37