LAÜ’de Neşeli Cumartesiler başlıyor  

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) tarafından düzenlenen “LAÜ’de Neşeli Cumartesiler” etkinlik serileri başlıyor.

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01/12/2022

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LAÜ’de Neşeli Cumartesiler başlıyor  

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) tarafından düzenlenen “LAÜ’de Neşeli Cumartesiler” etkinlik serileri başlıyor.

   LAÜ kampüsünde düzenlenecek Neşeli Cumartesiler etkinlik serisinin ilki 3 Aralık 2022 Cumartesi günü gerçekleşecek.

   Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İletişim Bilimleri Fakültesi ile Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu’nun katkılarıyla gerçekleşecek olan etkinlik serisinin ilkinde gün boyu müzik, süpriz etkinlikler ve performanslar yer alacak.

   LAÜ öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşecek etkinlikler saat 12:00’de başlayacak. Etkinlik  programında Sinema, Mustafa Tozakı ile Karikatür ve Porte Çizimleri, Fotoğraf Çekim Teknikleri Atölyesi, Baskı Teknikleri Atölyesi, Venedik Maskeleri Atölye Çalışması, Dünya Mutfağından Lezzetler ve DJ Crymez’in performansı yer alacak.

01/12/2022 15:37
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TAGS: Lefke Avrupa Üniversitesi, LAÜ
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