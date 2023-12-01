LAÜ’de Neşeli Cumartesiler devam ediyor

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) tarafından düzenlenen “LAÜ’de Neşeli Cumartesiler” etkinlikleri devam ediyor.

LAÜ kampüsünde düzenlenen Neşeli Cumartesiler etkinlik serisinin ikincisi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi ile Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nun katkılarıyla 2 Aralık 2023 Cumartesi günü gerçekleşecek.

Gün boyu müzik ile ücretsiz yemek standlarının yer alacağı ve LAÜ öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşecek etkinlikler saat 13:00’de başlayacak. Neşeli Cumartesiler’in bu haftaki programında; “Daha Yeşil Yarınlar İçin Çiçek Ekiyoruz”, “Senin Kupan, Senin Hikayen-Kupa Tasarım Atölyesi”, “Karton Rüyalar, Çelik Köprüler-Köprü Tasarım Yarışması”, “IT Dünyası” “Cumartesi Sineması”, “DJ ve Senin Tarzın Senin Show’un Kostüm Partisi ve Yarışması” gibi birbirinden farklı etkinlikler ve eğlenceli oyunlar yer alacak.