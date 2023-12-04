LAÜ’de Neşeli Cumartesiler ile öğrenciler mutlu  

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) tarafından düzenlenen “LAÜ’de Neşeli Cumartesiler” etkinlikleri devam ediyor.

LAÜ kampüsünde düzenlenen Neşeli Cumartesiler etkinlik serisinin ikincisi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi ile Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nun katkılarıyla 2 Aralık 2023 Cumartesi günü gerçekleştirildi.

Gün boyu müzik ile ücretsiz yemek standlarının yer aldığı ve LAÜ öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikler saat 13:00’de başladı. Neşeli Cumartesiler’in bu haftaki programında; “Daha Yeşil Yarınlar İçin Çiçek Ekiyoruz”, “Senin Kupan, Senin Hikayen-Kupa Tasarım Atölyesi”, “Karton Rüyalar, Çelik Köprüler-Köprü Tasarım Yarışması”, “IT Dünyası” “Cumartesi Sineması”, “DJ Ümit Akdeniz”in sahne performansı yer aldı. Birbirinden farklı etkinliklere katılma imkânı bulan öğrenciler akademisyenleri eşliğinde eğlenceli bir Cumartesi günü geçirme imkanı buldular.