LAÜ'de ''Togo Kültür Gecesi'' düzenlendi

Lefke Avrupa Üniversitesi Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezine bağlı Uluslararası Öğrenciler Kulübü tarafından "Togo Kültür Gecesi" düzenlendi.

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezine bağlı Uluslararası Öğrenciler Kulübü tarafından LAÜ’de eğitim gören Togolu öğrenciler için Togo Kültür Gecesi” gerçekleştirildi. Düzenlenen gecede kültürel müzikler eşliğinde çeşitli gösteriler sergilendi.

Togolu öğrenciler kültür gecesini coşku ile kutladı

LAÜ Sosyal ve Kültürel Aktivite Merkezi’nde yoğun bir katılımla gerçekleşen etkinlikte Togo’nun kültürel özelliklerinin anlatıldığı çeşitli video film gösterileri yer aldı.

Gecede, geleneksel yemeklerin tanıtılmasının yanında özel folklorik kıyafetli Togolu öğrenciler ülkelerine özgü dansları sergileyerek ve şarkılar söyleyerek, kültür gecesini coşku ile kutladılar.

Farklı kültürlerden öğrenciler kaynaşma fırsatı yakaladı

Etkinlikte Togo kültürü hakkında detaylı bilgiler edinen öğrenciler, LAÜ’ye farklı kültürlerden gelen öğrenci arkadaşları ile gönlülerince eğlenme fırsatı yakaladılar. Togolu öğrenciler ülkelerini tanıtmanın gururunu yaşayarak, şiirler okudular konuşmalar yaptılar ve öğrencileri böylesi güzel etkinlikleri düzenlemeye teşvik ettiler. Gecenin sonunda pasta kesimi ve müzikli eğlenceler yer aldı.