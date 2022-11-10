LAÜ’de Ulu Önder Atatürk Saygıyla Anıldı   

  

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10/11/2022

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LAÜ’de Ulu Önder Atatürk Saygıyla Anıldı   

Lefke Avrupa Üniversitesi’nde (LAÜ) Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 84. yıldönümü nedeniyle anma programı düzenlendi. LAÜ yerleşkesindeki Atatürk Büstü önünde 09:05’te düzenlenen anma programına üniversite yönetimi, öğretim üyeleri, idari personeli ve  öğrenciler katıldı.

   LAÜ Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Karakartal günün anlam ve önemine ilişkin konuşması ile başlayan anma programında Rektör Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen tarafından Atatürk Büstü’ne çelenk bırakılması, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunması yer aldı.

    Anma programının ardından LAÜ Sinema Salonu’nda düzenlenen etkinlikte Prof. Dr. Oğuz Karakartal “Atatürk ve Kıbrıs Türkleri”, LAÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuri Erişgin de “Atatürk ve Medeni Kanun” konulu birer konuşma yaptılar. Programda ayrıca Atatürk’ten iki hitabet metni LAÜ Türkçe Kulübü öğrencilerinden Şerif Avşar ve Helin Koca tarafından seslendirilerek, Atatürk  saygı ve özlemle anıldı.

10/11/2022 15:49
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TAGS: Lefke Avrupa Üniversitesi, LAÜ
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