LAÜ’de ''Yeni Yıl'' coşkusu yaşanacak

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) öğrencilerine “Yeni Yıl” kutlaması düzenleniyor.

LAÜ kampüsünde düzenlenen Neşeli Cumartesiler etkinlik serisinin dördüncüsü “Yeni Yıl Temasıyla” İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Sosyal Kültürel Aktiviteler Merkezi’nin katkılarıyla 24 Aralık 2023 Cumartesi günü gerçekleşecek.

Öğrenciler için birbirinden farklı etkinlikler düzenleniyor

Gün boyu müzik ile ücretsiz yemek standlarının yer alacağı ve LAÜ öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşecek etkinlikler Noel Sineması ile saat 13:00’de başlayacak. Yeni yıl etkinlik programında; LAÜ’de Tiyatro Şaka mı? Gösterisi, Hazine Avı ve Moel Oyunları, “Ritimle 2024’e Doğru” Müzik Dinletisi, “ Yeni Yıl Işıltısı ve Sihirli Kardan Adam” Mum ve Tasarım Atölyesi, “Noel Kutlama Kartı Atölyesi”, “Kurabiye Adam Çoşkusu Atölyesi” Noel Yemeği , Noel Korosu, Dans Göstersi, Noel Şıklığı Moda Gösterisi, Karaoke ve DJ Crymez’in performası ile öğrenciler doyasıya eğlenecekler.