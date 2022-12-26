LAÜ’de 'Yeni Yıl' coşkusu yaşandı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) tarafından düzenlenen “LAÜ’de Neşeli Cumartesiler” etkinlikleri kapsamında “Yeni Yıl” kutlaması düzenlendi.

LAÜ kampüsünde düzenlenen Neşeli Cumartesiler etkinlik serisinin dördüncüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ve Sosyal Kültürel Aktiviteler Merkezi’nin katkılarıyla 24 Aralık 2022 Cumartesi günü gerçekleşti.

Noel Sineması ile saat 12:00’de başlayan Neşeli Cumartesiler’in bu haftaki programında; Noel Süslemesi Atölyesi, LAÜ Noel Ağacı ve Kampüs Süslemesi etkinlikleri yer aldı. Noel Sahne Performansları, Noel Yemeği ile devam eden programda Karaoke ve DJ Crymez’in performası ile öğrenciler doyasıya eğlendiler.

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26/12/2022 15:07