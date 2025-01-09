LAÜ’de Zamansız Eğlence” isimli tiyatro oyunu beğeni topladı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Tiyatro Kulübü tarafından organize edilen tiyatro oyunu, Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda sahnelendi. “Zamansız Eğlence” isimli tiyatro oyunu kapsamında dört farklı oyun ile öğrencilere eğlenceli vakit geçirme imkanı sunuldu.

LAÜ Tiyatro Kulübü’nden yapılan açıklamada, sınavlar öncesinde öğrenci arkadaşlarının güzel zaman geçirmeleri için sergilenen oyun için 2 aydır çalışıldığı ifade edildi. Tüm tiyatro kulübü üyelerinin uzun emek ve uğraşları sonucunda sergilenen tiyatro gösteriminin 4 ayrı skeçle seyirciyle buluştuğu söylendi. Uzun yıllardır faaliyet gösteren LAÜ Tiyatro Kulübü’nün yılda en az iki kez sahne aldığını ve disiplinli bir şekilde her akademik yılın başında yeni üyeler alıp çalışmalarını devam ettirdiği bilgisi de paylaşıldı.

Tiyatro topluluklarını bir araya getiren LAÜ Tiyatro Kulübü üyelerinin seyircinin ilgisine çok mutlu olduğu gecede, LAÜ Tiyatro Kulübü Başkanı Sercan Oğuz, As Başkan Anıl Galip Doğan ve Yönetmen Beyza Yaren Aktürk etkinliğin sonunda LAÜ’ye ve öğrenci arkadaşlarına kendilerini yalnız bırakmayıp onore ettikleri için teşekkür ettiler.