LAÜ’lü Resim Kulübün’den Gemikonağı’nda bulunan TMT’ye anlamlı ziyaret

LAÜ’lü Resim Kulübün’den  Gemikonağı’nda bulunan Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT)’ye anlamlı ziyaret

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15/04/2022

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LAÜ’lü Resim Kulübün’den Gemikonağı’nda bulunan TMT’ye anlamlı ziyaret

LAÜ’lü Resim Kulübün’den  Gemikonağı’nda bulunan Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT)’ye anlamlı ziyaret

   Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal Kültürel Aktiviteler Müdürlüğüne bağlı  Resim Kulübü Başkanı Tahir Demir ve üyeleri,  Sosyal Kültürel Aktiviteler Merkezi Müdürü Kezban Zurnacı Gemikonağı’nda bulunan Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Mücahitler Derneği binasına bir ziyaret gerçekleştirdi.

   LAÜ Resim kulübü başkanı Tahir Demir tarafından çizilen Mustafa Kemal Atatürk potresi Gemikonağı Mücahitler Derneği Başkanı Ahmed Ced’e takdim edildi.

  Ziyaret çerçevesinde öğrenciler bölge mücahitleri ile Kıbrıs Türk Mücadele yıllarını ve tarihini içeren bilgiler alarak sohbet etme fırsatı yakaladılar.

 Başkan Ced Lefke Avrupa Üniversite öğrencilerinin derneğe yapmış oldukları anlamlı katkılardan son derece memnuniyet duyuğunu ifade etti.

15/04/2022 15:53
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TAGS: Lefke Avrupa Üniversitesi, LAÜ
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